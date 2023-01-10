МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Регуляторы энергетики Европейского союза с 13 января будут публиковать ежедневную оценку стоимости сжиженного природного газа (СПГ), сообщает Reuters со ссылкой на представителя Агентства ЕС по сотрудничеству энергетических регуляторов (ACER).
По данным агентства, ЕС намерен сделать ценообразование на СПГ более прозрачным для минимизации рисков дальнейшего повышения стоимости. Первая оценка стоимости импорта ресурса ACER, основанная на данных о сделках, которые должны предоставлять участники энергорынка, будет опубликована в пятницу, 13 января.
Отмечается, что участники рынка смогут добровольно использовать данные из документа в качестве базовой цены в контрактах и сделках с СПГ. Как подчеркивает Reuters, успех эталона будет зависеть от желания газовой промышленности его использовать.
https://1prime.ru/gas/20230110/839433864.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.