МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Регуляторы энергетики Европейского союза с 13 января будут публиковать ежедневную оценку стоимости сжиженного природного газа (СПГ), сообщает Reuters со ссылкой на представителя Агентства ЕС по сотрудничеству энергетических регуляторов (ACER). В Австрии сообщили о росте цены на газ в ноябре на 109 процентов

По данным агентства, ЕС намерен сделать ценообразование на СПГ более прозрачным для минимизации рисков дальнейшего повышения стоимости. Первая оценка стоимости импорта ресурса ACER, основанная на данных о сделках, которые должны предоставлять участники энергорынка, будет опубликована в пятницу, 13 января.

Отмечается, что участники рынка смогут добровольно использовать данные из документа в качестве базовой цены в контрактах и сделках с СПГ. Как подчеркивает Reuters, успех эталона будет зависеть от желания газовой промышленности его использовать.