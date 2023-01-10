КИШИНЕВ, 10 янв — ПРАЙМ. Молдавия потребляет запас газа, который хранит на Украине, заявил во вторник глава государственного предприятия "Энергоком" Виктор Бынзарь. В Австрии сообщили о росте цены на газ в ноябре на 109 процентов

Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. "Молдовагаз" поставляет в Приднестровье необходимый объем голубого топлива, а сама Молдавия использует газ из накопленных запасов.

"На конец декабря у Молдавии было около 250 миллионов кубометров газа в резервах на Украине. Именно с Украины правобережная часть Молдавии сейчас импортирует газ, который мы приобрели у европейских трейдеров. Он куплен исключительно на средства, выделенные Европейским банком реконструкции и развития", — сказал Бынзарь в интервью онлайн-каналу Rlive.

Молдавия в июле прошлого года заключила соглашение о получении кредита от ЕБРР на 300 миллионов евро. Кредит подразумевает два транша — 100 и 200 миллионов евро. Деньги используют для создания стратегических запасов природного газа и диверсификации источников поставок. В октябре правительство сообщило, что Молдавия использовала первый транш в 100 миллионов евро, было закуплено 101,2 миллиона кубометров газа.

В Молдавии тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза. Ранее вице-премьер страны Андрей Спыну заявил, что в январе закупочная цена на газ может составить 1230 долларов за тысячу кубометров, так как "в 2022 году были рекордные цены на газ".