РИМ, 10 янв — ПРАЙМ. Отбор газа из подземных хранилищ Италии за месяц составил 7%, сообщает газета la Stampa со ссылкой на европейскую платформу Agregated Gas Storage Inventory (AGSI). В Австрии сообщили о росте цены на газ в ноябре на 109 процентов

Данные охватывают период за месяц с 10 декабря. В целом по Евросоюзу запасы газа сократились с 89,41% до 83,06%. В Италии хранилища заполнены на 81,48%, их объем снизился с 88,6%.

Комментируя процесс расхода газа из хранилищ, финансовая газета Il Sole 24 Ore называет подобный темп положительным результатом, на который повлияли благоприятные погодные условия и государственный план экономии потребления. В частности, за последний квартал 2022 года Италия сожгла 16,9 миллиарда кубометров газа — на 5,6 меньше, чем в аналогичный период 2021-го.

После начала российской спецоперации на Украине правительство Италии поставило задачу в предельно сжатые сроки освободиться от зависимости от природного газа, импортируемого из РФ. Заключены новые договоренности относительно диверсификации источников энергоносителей и, в частности, увеличения поставок газа из Алжира, Анголы, Азербайджана, Республики Конго и других страны. Уже в конце сентября власти сообщили о досрочном выполнении цели по заполнению на 90% национальных газовых хранилищ к зимнему периоду.