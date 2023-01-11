МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 35,5 миллиона кубометров на 11 января на ГИС "Сохрановка" заявка опять отклонена. Об этом сообщил пресс-секретарь российской компании Сергей Куприянов. Премьер Казахстана высказался о "газовом союзе" с Россией и Узбекистаном

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 35,5 миллиона кубометров на 11 января", — сказал он.

Куприянов добавил, что Украина снова отклонила заявку компании на прокачку через ГИС "Сохрановка.

Подчеркивается, что показатель с 4 января опустился ниже 38 миллионов кубометров.