МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе утром в среду растут почти на 2%, находятся вблизи 790 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Запад производит энергию со знаком "минус" назло России

Февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 808,6 доллара (+4%). В первые минуты цена газа держалась у 800 долларов, прибавляя примерно 3%. Однако в 10.22 мск она опустилась до 786,8 доллара, замедлив темпы роста до 1,2%. По состоянию на 10.25 мск газовые фьючерсы торгуются по 791,3 доллара (+1,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 777,4 доллара за тысячу кубометров.

При этом биржевые цены на газ в Европе 5 января впервые почти за 16 месяцев — с 10 сентября 2021 года — опускались ниже 700 долларов за тысячу кубометров. Эксперты отмечали, что снижение газовых котировок на европейской бирже связано с потеплением и увеличением выработки энергии из ветра.

Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, но к концу лета превысили 600 долларов, а осенью — уже 1000 долларов. Зимой 2022 года цены перешагнули порог в две тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.

Несмотря на текущее снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.