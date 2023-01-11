КИШИНЕВ, 11 янв — ПРАЙМ. Объемы потребления газа в Молдавии в декабре по сравнению с ноябрем увеличились на 60%, достигнув более 100 миллионов кубических метров, заявил в среду глава предприятия "Молдовагаз" Вадим Чебан. "Газпром" подает газ через Украину в штатном режиме 11 января

"Объем потребления природного газа в декабре 2022 года составил 101,8 миллиона кубических метров, что на 42,2% ниже показателей того же периода 2021 года. По сравнению с ноябрем 2022 года этот показатель увеличился на 38,7 миллиона кубических метров или на 61,3%", — написал Чебан в своем Telegram-канале.

Глава "Молдовагаза" также сообщил, что в декабре было отключено за неуплату 378 точек потребления.

"Их владельцы задолжали поставщику 1,7 млн. леев (88,5 тыс долларов)", — уточнил Чебан.

Молдавские власти в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" продлить контракт на поставку "голубого топлива" в страну при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" при этом оставил за собой право полностью прекратить поставки в связи с нарушением "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности