КИШИНЕВ, 11 янв — ПРАЙМ. Суммарный уровень оплаты за потребленный в Молдавии природный газ на 31 декабря превысил 12 миллиардов леев (640 миллионов долларов) и покрывает 99,3% от объема поставок в январе-ноябре, заявил в среду глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан. Молдавия увеличила потребление газа в декабре

"Суммарный уровень оплаты за потребленный в 2022 году природный газ на 31 декабря 2022 составил 12 млрд 329 млн леев (641 169 645 долларов) и покрывает 99,3% от объема поставок в январе-ноябре 2022. Природный газ, потребленный в декабре, должен быть оплачен в январе текущего года", — написал Чебан на своем телеграм-канале.

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса, дефицита газа и резкого подорожания энергоресурсов. В декабре Кишинев вновь начал закупать электроэнергию у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС.