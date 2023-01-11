КИШИНЕВ, 11 янв — ПРАЙМ. Министерство экономики Молдавии разрабатывают механизм частичной компенсации расходов на газ для экономических агентов, сообщил глава ведомства Дмитрий Алайба. Молдавские потребители почти на 100 процентов рассчитались за газ в декабре

"Мы получили многочисленные запросы от экономических агентов в контексте повышения стоимости тарифов на природный газ. Некоторые предприниматели просто не могут справиться. Мы работаем над схемой частичной компенсации этих расходов", — отметил министр.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тариф на газ для потребителей вырос в течение прошлого года в семь раз, а на электроэнергию с января 2022 года — в четыре раза, также более чем вдвое подняты тарифы на водоснабжение домохозяйств. На этом фоне правительство ввело режим жесткой экономии, а из бюджета было выделено около 261 миллион долларов для компенсации за оплату газа, электроэнергии и отопления жилья для бытовых потребителей.