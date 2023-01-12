МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. "Газпром" поставляет газ в Европу через Украину через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" в объеме 35,5 миллиона кубометров на 12 января, на ГИС "Сохрановка" заявка вновь отклонена, рассказал журналистам пресс-секретарь российской компании Сергей Куприянов. По китайскому следу: где Европа добудет газ следующей зимой

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 35,5 миллиона кубометров на 12 января", — сказал он.

По словам Куприянова, украинская сторона опять отклонила заявку на подачу "голубого топлива" через ГИС "Сохрановка".