МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. "Газпром" поставляет газ в Европу через Украину через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" в объеме 35,5 миллиона кубометров на 12 января, на ГИС "Сохрановка" заявка вновь отклонена, рассказал журналистам пресс-секретарь российской компании Сергей Куприянов.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 35,5 миллиона кубометров на 12 января", — сказал он.
По словам Куприянова, украинская сторона опять отклонила заявку на подачу "голубого топлива" через ГИС "Сохрановка".
https://1prime.ru/gas/20230112/839451721.html
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