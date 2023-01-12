МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Ожидается, что приостановка работы СПГ-терминала Freeport в Техасе продолжится до февраля в ожидании разрешения регулятора. Об этом в среду сообщили Reuters три источника. Стали известны объемы поставок СПГ в Европу для замещения газа из России

На этот СПГ-терминал приходится 20% экспорта СПГ из США. Возобновление его работы необходимо, чтобы сделать мировое предложение СПГ менее ограниченным, в особенности, в то время, когда Европа пополняет запасы после сокращения поставок газа из России.

"Пока не было сделано официальных заявлений, но никто не ожидает возобновления поставок СПГ как минимум ранее конца февраля", — отметил один из источников.

По его словам, теперь никто не ожидает возобновления работы СПГ-терминала Freeport во второй половине января.

По словам представителя Freeport, компания по-прежнему намерена возобновить работу СПГ-терминала во второй половине этого месяца и ожидает разрешения регуляторов.

Федеральная комиссия по регулированию энергетического сектора (FERC) и Управление по безопасности трубопроводов и опасным материалам (PHMSA) США еще не дали разрешения на возобновление работы СПГ-терминала Freeport.

Многие аналитики прогнозируют, что работа этого СПГ-терминала возобновится не ранее первого или второго квартала, поскольку компании Freeport предстоит проделать большую работу, чтобы удовлетворить требования регуляторов.