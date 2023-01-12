КИШИНЕВ, 12 янв — ПРАЙМ. Молдавия закупила газ для использования в чрезвычайных ситуациях, для этого был использован кредит в 200 миллионов евро от Европейского банка реконструкции и развития, сообщила пресс-служба госпредприятия Energocom. Молдавские власти готовы частично компенсировать расходы на газ

ЕБРР предоставил Молдавии кредит на 300 миллионов евро. Первый транш в размере 100 миллионов евро был использован в октябре-ноябре прошлого года для диверсификации поставок газа.

"Предприятие Energocom приобрело газ для хранения, используя кредит в размере 300 миллионов евро, предоставленный Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Второй транш в размере 200 миллионов евро был предназначен для закупки природного газа для чрезвычайных ситуаций, последняя закупка была осуществлена 10 января", — сообщило предприятие в соцсетях.

Кредит использовался для создания стратегических запасов газа, которых не существовало до осени прошлого года. Средняя цена покупки составила около 965 евро за тысячу кубометров. Стоимость доставки и хранения не включена в эту цену.

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. "Молдовагаз" поставляет в Приднестровье необходимый объем голубого топлива, а сама Молдавия использует газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).

Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.