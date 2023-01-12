КИШИНЕВ, 12 янв — ПРАЙМ. Молдавское правительство утвердило регламенты, призванные обеспечить поставки газа в режиме backhaul (виртуальный реверс), заявил вице-премьер, министр инфраструктуры республики Андрей Спыну.
"Молдавия сделала еще один большой шаг для обеспечения своей энергетической безопасности. Правительство утвердило необходимые регламенты для бесперебойной работы газового транспорта в режиме backhaul (виртуальный реверс)", — отметил замглавы кабмина страны в мессенджере Telegram.
Спыну подчеркнул, что документы создают новые возможности для импорта "голубого топлива" в Молдавию и на Украину, включая Трансбадканский трубопровод.
Вице-премьер объяснил, что backhaul — сделка с природным газом, суть которой состоит в назначении и распределении поставок ресурса в направлении, противоположном основному физическому потоку. Правительство работало над этим процессом три года, добавил он.
В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов.
https://1prime.ru/gas/20230112/839455253.html
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