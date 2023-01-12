БУДАПЕШТ, 12 янв — ПРАЙМ. Венгрия не согласна отказываться от российского газа в пользу западного, вместо этого работает над реальной диверсификацией поставок, для которой необходимо сохранение возможности покупать газ из России, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Молдавия утвердила регламенты для бесперебойных реверсных поставок газа

"Важна диверсификация. Частью диверсификации является и то, чтобы сохранилась возможность поставок газа из России. Это не диверсификация, если зависимость от поставок с одного направления менять на зависимость от поставок с другого направления. Этого от нас ждут, но это не независимость, это одна зависимость взамен другой. А мы работаем над тем, чтобы не зависеть ни от кого, ни от российского направления, ни от западного, и иметь возможность покупать всюду", — сказал Гуйяш на правительственном брифинге.

Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил, что в ходе его визита в Доху было заключено соглашение, в соответствии с которым энергокомпании Венгрии и Катара могут начать переговоры о поставках сжиженного природного газа в Венгрию приблизительно через три года. По его словам, идут также переговоры между венгерскими и оманскими партнерами на уровне специалистов и предприятий о возможном начале импорта нефти и природного газа из Омана. Сийярто подчеркнул, что соглашения со странами Персидского залива о поставке нефти и газа в Венгрию не означают отказа от контрактов с Россией, а направлены на диверсификацию.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации.