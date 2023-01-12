ГАТЧИНА (Ленинградская область), 12 янв — ПРАЙМ. Россия осуществила основные задачи программы газификации, теперь нужно распространить ее действие на новые регионы, заявил председатель ЕР, замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев. Медведев не исключил в 2023 году нефть по 150 долларов и распад ЕС

"В 2022 году, несмотря на все неблагоприятные факторы, которые были, ее реализация шла достаточно успешно. Считаю, что основные поставленные задачи в целом выполнены", — сказал он в ходе совещания по реализации в регионах программы социальной догазификации.

Медведев отметил, что темп строительства газовой инфраструктуры и объемов исполненных работ по итогам прошлого года вырос практически в три раза по сравнению с 2021 годом.

"Конечно, требуется распространить действие программы на новые регионы в составе Российской Федерации. Газификация домов значительно повысит качество жизни людей, которые снова стали гражданами нашей страны. Такая работа там вообще не велась, и ее нужно начать как можно скорее, но естественно, как только позволят обстоятельства", — добавил он.