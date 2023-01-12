Медведев призвал распространить программу газификации на новые регионы
Медведев призвал распространить действие программы газификации на новые регионы
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ГАТЧИНА (Ленинградская область), 12 янв — ПРАЙМ. Россия осуществила основные задачи программы газификации, теперь нужно распространить ее действие на новые регионы, заявил председатель ЕР, замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев.
"В 2022 году, несмотря на все неблагоприятные факторы, которые были, ее реализация шла достаточно успешно. Считаю, что основные поставленные задачи в целом выполнены", — сказал он в ходе совещания по реализации в регионах программы социальной догазификации.
Медведев отметил, что темп строительства газовой инфраструктуры и объемов исполненных работ по итогам прошлого года вырос практически в три раза по сравнению с 2021 годом.
"Конечно, требуется распространить действие программы на новые регионы в составе Российской Федерации. Газификация домов значительно повысит качество жизни людей, которые снова стали гражданами нашей страны. Такая работа там вообще не велась, и ее нужно начать как можно скорее, но естественно, как только позволят обстоятельства", — добавил он.
https://1prime.ru/gas/20230112/839455948.html
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