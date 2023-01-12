МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Регионам важно не снижать темпы работы по социальной газификации в текущем году, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Медведев призвал распространить программу газификации на новые регионы

"По решению президента программа социальной газификации теперь не имеет финального срока, как это было раньше. Она должна идти до тех пор, пока не будут достигнуты показатели, которые являются для нашей страны оптимальными…", — сказал он в ходе совещания по вопросам реализации инициатив партии "Единая Россия" по социальной газификации российских регионов в Ленинградской области.

Медведев также отметил важность сохранения темпов выполнения работы по данному проекту в 2023 году. Политик также попросил субъекты ускорить принятие необходимых нормативных актов для получения льготниками госсубсидий, напомнив, что минимальный размер субсидии на социальную газификацию — 100 тысяч рублей.

Кроме того правительство направит на проект около 2,5 миллиардов рублей в ближайшее время, добавил председатель ЕР.

Социально ориентированная газификация предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию в 2021–2022 годах ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных регионах без привлечения средств граждан. Программа социальной газификации 30 ноября стала бессрочной.