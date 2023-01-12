МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Великобритания сможет импортировать достаточный объем энергии, чтобы пережить зиму, на фоне роста мировых поставок СПГ, заявил министр энергетики страны Грант Шаппс. Энергосистема Украины испытывает значительный дефицит мощности

Глава ведомства отметил, что глобальные рынки нашли способ увеличить количество поставок сжиженного природного газа.

"Вопрос состоит не в том, как говорили вначале, отключат ли свет, а скорее в том, какая будет стоимость. Рынок решит эту проблему", — приводит его слова агентство Bloomberg.

Издание подчеркивало, что британская энергосистема переживает самую напряженную зиму за последние семь лет, однако погодные условия ослабили давление.