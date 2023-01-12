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2023
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Британии хватит энергии на зиму, заявил глава Минэнерго страны
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Великобритания сможет импортировать достаточный объем энергии, чтобы пережить зиму, на фоне роста мировых поставок СПГ, заявил министр энергетики страны Грант Шаппс. Глава... ПРАЙМ, 12.01.2023
энергетика, новости, газ, великобритания, спг, зима
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Великобритания сможет импортировать достаточный объем энергии, чтобы пережить зиму, на фоне роста мировых поставок СПГ, заявил министр энергетики страны Грант Шаппс.
Глава ведомства отметил, что глобальные рынки нашли способ увеличить количество поставок сжиженного природного газа.
"Вопрос состоит не в том, как говорили вначале, отключат ли свет, а скорее в том, какая будет стоимость. Рынок решит эту проблему", — приводит его слова агентство Bloomberg.
Издание подчеркивало, что британская энергосистема переживает самую напряженную зиму за последние семь лет, однако погодные условия ослабили давление.