ГАТЧИНА (Ленинградская область), 12 янв — ПРАЙМ. Председатель партии "Единая Россия", замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания по газификации России отметил, что у граждан, чьи дома и квартиры были подключены к газоснабжению, появились улыбки на лице, при этом за рубежом "кто-то переходит на уголь и дрова". Медведев попросил регионы не снижать темпы работы по социальной газификации

"Самое главное есть — улыбки на лицах людей, которые только что получили газ. Мы их только что видели, да? Ну, что называется, почувствуйте разницу. А кто-то переходит на уголь и дрова. Но это не у нас", — сказал он.

Медведев также отметил важную роль партии "Единая Россия" и правительства РФ во внедрении программы газификации российских регионов.

"Газпром" — большая и серьезная организация, но даже у нее денег на все не хватает. У нас гигантская страна. Для того, чтобы протащить трубы, требуются огромные деньги. И эти деньги невозможно взять у людей, по понятным причинам… Поэтому нужно было, чтобы партийные усилия соединились с государством", — пояснил он.

Замруководителя Совбеза РФ подчеркнул, что сейчас программа газификации носит бессрочный характер, "но это не означает, что ее не надо закончить".

В рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург Медведев посетил подключенное к газу домовладение в деревне "Большое Варево" Гатчинского района Ленинградской области. Всего в деревне 240 домовладений из них газифицировано 59. Жители подали 94 заявки на догазификацию.

Компания "Газпром" и правительство Ленинградской области реализуют пятилетнюю программу газификации региона. До конца 2025 года в регионе планируется построить 124 межпоселковых газопровода общей длиной 2 тысячи километров, обеспечить природным газом 412 населенных пунктов, а также 100 котельных.