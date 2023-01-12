МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Число участников предлагаемой программы "газовая ипотека" может составить более 325 тысяч человек, следует из презентации главы "Газпром межрегионгаза" Сергея Густова на совещании по вопросам реализации инициатив "Единой России" по социальной газификации субъектов России. Медведев отметил успехи газификации в России

"Потенциальное количество участников "газовой ипотеки" — 325 512 граждан", – говорится в презентации.

Президент России Владимир Путин в конце августа прошлого года поручил вице-премьеру Александру Новаку вместе с регионами проработать вопрос дополнительной поддержки граждан для продолжения программы социальной газификации, потому что в некоторых случаях стоимость подключения к построенным газопроводам становится неподъемной. В сентябре была предложена "газовая ипотека".

Помимо этой меры социальной поддержки уже предусмотрено субсидирование строительства газопровода в границах земельного участка и единовременные компенсации затрат на проектирование и строительство газопровода внутри участка и покупку некоторых технических устройств.

"Газовая ипотека" предполагает, что заявитель берет кредит в банке под минимальный процент, а разница между ним и стоимостью денег компенсируется за счет средств бюджета. Ставка по ней составляет 15%, из которых 12% субсидируется за счет федерального или регионального бюджетов, а 3% и тело долга выплачивается за счет заявителя.

Базовая стоимость строительства сети внутри участка заявителя, покупка газового оборудования и первичный контур отопления, согласно презентации главы "Газпром межрегионгаза", составит 250 тысяч рублей. Необходимый объем субсидий на весь срок кредитования по ставке 12% на 60 месяцев достигает 28,4 миллиарда рублей, а аннуитетный платеж заявителя на одно домовладение при ставке 3% на 60 месяцев составляет 4 492 рубля в месяц, также следует из презентации.