МАДРИД, 12 янв — ПРАЙМ. Импорт газа из России в Испанию вырос на 45% с января по декабрь 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные испанской энергетической компании Enagas. Испания попросит ЕК продлить Иберийский механизм ограничения цен на газ

По ее информации Enagas, королевство нарастило импорт российского газа с 37 027 гигаватт-часов (ГВт.ч) в 2021 году до 53 859 ГВт.ч в 2022 году.

Впереди России оказались лишь трое традиционно крупных экспортеров газа в Испанию. Так, из США прибыло 128 749 ГВт.ч (28,8% от общего объема), из Алжира — 106 399 ГВт.ч (23,8%), из Нигерии — 61 904 ГВт.ч (13,9%). В целом с января по декабрь 2022 года импорт природного газа королевством достиг 446 550 ГВт.ч.

Сейчас Испания активно позиционирует себя в качестве крупного газового хаба способного разрешить европейский энергетический кризис, вызванный сокращением поставок российского газа. Так, страна является одним из государств Евросоюза с наиболее диверсифицированным списком поставщиков природного газа. С начала года экспортерами газа в Испанию выступило более 20 стран.