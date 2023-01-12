МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Более 700 тысяч договоров на социальную газификацию заключено в России, при этом до границ участка газ подведен к более чем 500 тысяч домов россиян, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на выездном совещании по реализации программы догазификации. Медведев отметил успехи газификации в России

"На сегодняшний день уже приняли 790 тысяч заявок в целом, заключено 725 тысяч договоров, практически 92% от тех заявок, которые были приняты. А в прошлом году, когда мы начинали эту работу, всего было 36%, то есть почти в 2,5 раза процент исполнения увеличился. Исполнено до участка 504 тысячи договоров, это означает что газопроводная инфраструктура была построена конкретно к участку", — привел цифры Новак.

По итогам инвентаризации чуть более 2 миллионов россиян потенциально могут быть бесплатно подключены к газу в уже газифицированных населенных пунктах. Новак отметил, что темпы реализации программы догазификации растут, а самый активный период пришелся на второе полугодие 2022 года. В итоге значительно снизилась просрочка по заключению договоров — до менее 2% с 20%.

Правительство России в 2021 году по поручению президента начало внедрять социально ориентированную систему газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию в 2021-2022 годах ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных регионах без привлечения средств граждан.