МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. "Газпром" готов к росту потребления газа российскими потребителями, они обеспечены в полном объеме, сообщил генеральный директор группы "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.

"У нас действительно были на днях пиковые потребления газа, когда… было холодно по всей стране… Но мы готовы к этому пиковому отбору, и надежно защищен внутренний рынок газа", — сказал он журналистам.

"Внутренний рынок газа – в приоритете для "Газпрома", и потребитель в Российской Федерации, безусловно, обеспечен газом в полном объеме. И подземные хранилища газа, и объемы добычи суточной позволяют говорить… уверенно, что мы обеспечены газом", — добавил он.

По словам Густова, по итогам 2022 года в России возросло потребление газа как в энергоемких отраслях экономики, таких как тепло- и электроэнергетика, так и среди населения. С учетом реализации региональных программ газификации, эта тенденция сохранится в 2023 году, считает гендиректор "Газпром межрегионгаза".