МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Киев намерен предложить Европе хранить "голубое топливо" в украинских ПХГ, так страна присоединиться к общеевропейской газовой системе. Об этом заявил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев. "Газпром" подает газ в Европу через Украину согласно заявкам на 13 января

Депутат напомнил, что значительная часть потребителей из ЕС отказалась от российского энергоресурса, что привело к падению импорта этого сырья еще на десять процентов в начале 2023 года.

"Однако для нас это… шанс перестраивать отечественную газотранспортную систему в полноценную часть общеевропейского газового рынка", — сказал он.

Гетманцев подчеркнул, что в данный момент ПХГ страны используют более тысячи заказчиков из 26 государств, отметив рост спроса на фоне заполненности европейских хранилищ.

Он добавил, что газотранспортная система Украины может развиваться по новым направлениям, храня "голубое топливо", доставленное через Турцию, Грецию и из Азербайджана.