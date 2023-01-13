БАКУ, 13 янв — ПРАЙМ. Проект Транскаспийского газопровода, который предполагает экспорт туркменского газа на европейский рынок, испытывает серьезные препятствия на пути своего развития, сказано на сайте международного рейтингового агентства Fitch Ratings. Туркмения не сняла с повестки постройку Транскаспийского газопровода

"В январе 2021 года Ашхабад и Баку подписали "Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Туркменистана о совместной разведке, разработке и эксплуатации углеводородных ресурсов месторождения "Достлук" в Каспийском море". Подписание этого документа возобновило разговоры о потенциальном транскаспийском трубопроводе, который даст Ашхабаду доступ к европейским рынкам и снизит зависимость от Китая. Однако такой трубопровод сталкивается с серьезными препятствиями на пути развития", — отмечается в сообщении.

Согласно оценке Fitch, зависимость от рынка Европы может стать проблемой, учитывая прогноз спроса и сильную конкуренцию со стороны других источников поставок — в основном российского газа и сжиженного природного газа (СПГ).

"Кроме того, проект будет очень капиталоемким и для его поддержки потребуется большая база постоянных покупателей. Возможно, найти таких покупателей будет трудно, поскольку ЕС активизирует усилия по обезуглероживанию своего энергетического баланса, а цена на углеводород в регионе продолжает расти", — сказано в сообщении.

Главы стран Каспийской пятерки в августе 2018 года подписали в Казахстане конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Туркмения с подписанием конвенции рассчитывала диверсифицировать свой газовый экспорт, решив проблему вывода природного газа на внешние рынки, например, в страны Европы. Ашхабад полагает, что конвенция позволит построить Транскаспийский газопровод по дну Каспия до Азербайджана и подключиться к Трансанатолийскому газопроводу (TANAP), по которому газ идёт через Грузию в Турцию, а затем по ТАР — в страны Южной Европы.