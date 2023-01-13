Fitch Ratings: проект Транскаспийского газопровода сталкивается с серьезными препятствиями
БАКУ, 13 янв — ПРАЙМ. Проект Транскаспийского газопровода, который предполагает экспорт туркменского газа на европейский рынок, испытывает серьезные препятствия на пути своего развития, сказано на сайте международного рейтингового агентства Fitch Ratings.
"В январе 2021 года Ашхабад и Баку подписали "Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Туркменистана о совместной разведке, разработке и эксплуатации углеводородных ресурсов месторождения "Достлук" в Каспийском море". Подписание этого документа возобновило разговоры о потенциальном транскаспийском трубопроводе, который даст Ашхабаду доступ к европейским рынкам и снизит зависимость от Китая. Однако такой трубопровод сталкивается с серьезными препятствиями на пути развития", — отмечается в сообщении.
Согласно оценке Fitch, зависимость от рынка Европы может стать проблемой, учитывая прогноз спроса и сильную конкуренцию со стороны других источников поставок — в основном российского газа и сжиженного природного газа (СПГ).
"Кроме того, проект будет очень капиталоемким и для его поддержки потребуется большая база постоянных покупателей. Возможно, найти таких покупателей будет трудно, поскольку ЕС активизирует усилия по обезуглероживанию своего энергетического баланса, а цена на углеводород в регионе продолжает расти", — сказано в сообщении.
Главы стран Каспийской пятерки в августе 2018 года подписали в Казахстане конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Туркмения с подписанием конвенции рассчитывала диверсифицировать свой газовый экспорт, решив проблему вывода природного газа на внешние рынки, например, в страны Европы. Ашхабад полагает, что конвенция позволит построить Транскаспийский газопровод по дну Каспия до Азербайджана и подключиться к Трансанатолийскому газопроводу (TANAP), по которому газ идёт через Грузию в Турцию, а затем по ТАР — в страны Южной Европы.
https://1prime.ru/gas/20230113/839463262.html