БАКУ, 13 янв — ПРАЙМ. Азербайджан в 2022 году экспортировал 22,3 миллиарда кубометров газа, что на 18% больше показателя предшествовавшего года, сообщил глава азербайджанского минэнерго Парвиз Шахбазов. Азербайджан построит еще один энергетический мост в Европу

"С января по декабрь экспорт газа вырос на 18%", — написал Шахбазов в Twitter.

"В Европу было экспортировано 11,4 миллиарда кубометров газа, в Турцию — 8,4 миллиарда кубометров, в Грузию — 2,5 миллиарда кубометров. За этот период по TANAP было поставлено в Турцию в 5,6 миллиарда кубометров газа", — уточнил он.