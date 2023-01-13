БРЮССЕЛЬ, 13 янв — ПРАЙМ. Сжиженный природный газ (СПГ) стал основным источником нового импорта "голубого топлива" в Евросоюз в третьем квартале прошлого года, а его доля в общем импорте достигла исторического максимума в 39%, говорится в отчете, размещённом на сайте Еврокомиссии. Венгрия признала невозможность быстрой замены российских нефти и газа

"Доля газа, поступающего через терминалы СПГ, выросла до исторического максимума и составила 39% в импорте газа в ЕС, что было самым важным источником импорта", — говорится в релизе.

Кварталом ранее эта доля составляла 34% и тогда также стала самой значительной в импорте.

В то же время российские трубопроводные поставки резко сократились, обеспечив лишь 11% от общего объема импорта газа в союз.

Трубопроводные поставки из Норвегии также снизились, обеспечив 26% всего импорта.

Ранее РФ и Норвегия были основными поставщиками трубопроводного газа для ЕС.

РАСХОДЫ НА ИМПОРТ ГАЗА ВЫРОСЛИ В 3,5 РАЗ

Страны Евросоюза потратил на импорт газа в третьем квартале прошлого года в 3,5 раза больше, чем годом ранее — 101 миллиард евро, говорится в отчете, размещённом на сайте Еврокомиссии (ЕК).

"Чистый импорт газа в ЕС вырос на 2% в годовом исчислении в третьем квартале 2022 года, или на 1,4 миллиарда кубометров… ЕС потратил на импорт газа в третьем квартале, как оценивается, 101 миллиард евро — это самый высокий показатель за последнее десятилетие", — говорится в нем.

За аналогичный период 2021 года на эти цели было израсходовано 29 миллиардов евро.

Основная причина такого скачка — более высокие цены, констатируется в отчете.