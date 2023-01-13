ПАРИЖ, 13 ноя — ПРАЙМ. В Германии начал работу терминал для приёма СПГ, импортируемого из Франции компанией TotalEnergies, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании в пятницу.

"Этот проект, в котором TotalEnergies участвует, сооружая плавучую регазификационную установку (ПРГУ) и поставляя СПГ, позволит компании стать одним из основных поставщиков СПГ в Германию", — сообщается в релизе.

Отмечается, что TotalEnergies в декабре уже поставила немецкой компании Deutsche ReGas, которая будет управлять терминалом, одну ПРГУ Neptune объёмом до 5 миллиардов кубических метров, что составляет около 5% энергопотребления страны.

В октябре 2022 года французская компания заключила в Германии контракт на регазификацию в объёме 2,6 миллиардов кубических метров в год, поставки уже начались, говорится в сообщении.

"Европа столкнулась с историческим кризисом в области поставок газа из-за сильного сокращения поставок из России… Благодаря запуску терминала в Лубмине компания сможет увеличить импорт газа в Европу до более чем 20 миллионов тонн в год, что составляет 15% от потребления Европы", — отметил генеральный директор Total Energies по поставкам газа и возобновляемой энергии Стефан Мишель.

Официальное открытие терминала, расположенного в Лубмине на северо-востоке Германии, состоится в субботу в присутствии канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Осенью 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж намерен поставлять Берлину газ в обмен на электричество, отметив, что европейская солидарность будет играть большую роль в обеспечении энергетической безопасности в Европе этой зимой. Первые поставки газа из Франции в Германию начались 13 октября. Как отмечала французская газотранспортная компания GRTgaz, сбыт первых физических потоков одорированного газа произошел на уровне 31 гигаватт-час в сутки.