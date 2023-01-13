АНКАРА, 13 янв — ПРАЙМ. Турция и Россия уточняют вопросы по спросу европейских стран на газ на фоне работы над проектом хаба, заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. СМИ: Турция может предложить Европе новые варианты поставок газа

"На самом деле это предложение обращено на Европу, в этой связи необходим спрос от европейских стран. Сейчас ведется работа над тем, чтобы выявить наличие или отсутствие такого спроса", — сказал он.

По словам главы ведомства, значительную роль в данном вопросе будет иметь предстоящий газовый форум в Стамбуле.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган ранее поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал российский вице-премьер Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.