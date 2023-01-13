БРЮССЕЛЬ, 13 янв — ПРАЙМ. Цены на "голубое топливо" для жителей столичных городов 27 стран Евросоюза выросли в ноябре прошлого года почти на 60% по сравнению с показателями того же периода 2021 года, говорится в квартальном отчете по рынку газа, размещённом на сайте Еврокомиссии. Доля СПГ в импорте газа в ЕС выросла до 39 процентов в третьем квартале

"Розничные цены на газ для домохозяйств в столицах ЕС в ноябре 2022 года выросли, по оценкам, на 57% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года", — отмечается в отчете.

При этом в июле и августе прошлого года было зафиксировано удвоение розничных цен.

Некоторое сокращение стоимости газа для жителей столичных городов союза, "вероятно, говорит о том, что изменение ситуации на оптовом рынке уже проявилось в розничных ценах", указано в отчете.

Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще весной 2021 года. Летом 2022 года они достигали исторических максимумов. В конце года цены снижались. Однако несмотря на текущее их сокращение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.