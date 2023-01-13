МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Спот-цены на СПГ в Азии снизились по итогам четвертой недели подряд в условиях мягкой погоды и обильных запасов. Кроме того, предстоящее празднование Нового года по лунному календарю окажет дополнительное понижательное давление. Аналитики дали прогноз по динамике рубля и бирж на неделю

По оценкам отраслевых источников, средняя цена на СПГ с поставкой в Северо-Восточную Азию в феврале на этой неделе составила 23 доллара США за млн БТЕ. Это на 2 доллара, или 8%, ниже по сравнению с прошлой неделей.

Средняя цена на СПГ с поставкой в Северо-Восточную Азию в марте на этой неделе составила 20,60 доллара за млн БТЕ.

"Цены продолжают снижаться на фоне сравнительного слабого спроса. Активность на рынке спот немного повысилась на текущих уровнях цен, однако предстоящие новогодние праздники в Азии окажут понижательное давление", — считает Тоби Копсон из Trident LNG.

"Цены в диапазоне 20-25 долларов предоставляют большую гибкость, учитывая низкую стоимость фрахта по сравнению с недавними максимумами. Создаются благоприятные условия для арбитражных покупок в Азии с поставкой на условиях FOB", — добавил он.

В начале этого года стоимость природного газа и СПГ в Европе снизилась, отчасти ввиду сохранения нехарактерно теплой погоды на всем европейском континенте. Это позволяет более умеренно расходовать запасы. При этом котировки европейских маркерных фьючерсов на природный газ с поставкой из терминала TTF потеряли 14% с конца 2022 года.

"Если не наступят запоздалые зимние холода, запасы в газохранилищах будут оставаться сравнительно высокими до конца (зимнего) сезона. Это в свою очередь немного сдержит панические настроения по поводу ожидающегося летнего сезона пополнения запасов", — сообщил Тобиас Дэвис из Tullett Prebon.

Стоимость СПГ с поставкой на условиях DES (поставка с судна) в Северно-Западную Европу в феврале 12 января составляла 19,241 доллара США за млн БТЕ, что на 2,2 доллара дешевле февральских фьючерсов на природный газ с поставкой из терминала TTF, отметил Киаран Роу из S&P Global Commodity Insights.

"Контракты Japan-Korea Marker (JKM) с поставкой в марте и апреле 12 января торговались с дисконтом в 0,60-2 доллара по сравнению с фьючерсами на газ с поставкой из терминала TTF… Это означает, что Европа пока не проигрывает конкуренцию за СПГ", — добавил Роу.

Объем запасов газа в хранилищах Европы находится на высоких уровнях для текущего времени года, говорит Алекс Фроули, аналитик ICIS. Немногие ожидали этого, учитывая сокращение предложения минувшим летом, и в результате цены на газ с поставкой в течение ближайших двух лет упали до уровня 20-25 долларов за млн БТЕ, добавил он.

"В ближайшей перспективе у котировок будет мало пространства для снижения, поскольку появляются признаки увеличения числа партий СПГ, направляющихся в Азию. Дальнейшее падение цен (в Европе) может упрочить позиции покупателей в Азии и поспособствовать увеличению потребления со стороны промышленности в ЕС", — подчеркнул Фроули.

Стоимость фрахта на маршрутах через Атлантический и Тихий океаны снизилась, поскольку пик спроса уже позади. Кроме того, из-за задержек в возобновлении работы СПГ-терминала Freeport больше судов становятся доступными для спотовых поставок, отмечает Генри Беннетт из Spark Commodities.

Стоимость фрахта на маршрутах через Атлантический океан, по оценкам Spark Commodities, в пятницу упала на 25%, до 90 000 долларов в день, а в тихоокеанском бассейне — на 17%, до 111 750 долларов в день.