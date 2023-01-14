МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Европейские потребители за сутки отобрали из подземных хранилищ (ПХГ) 200 миллионов кубометров газа, в то время как ветер третий день удовлетворяет более 25% потребностей Европы в электроэнергии, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe) и Европейской ассоциации ветровой энергетики Wind Europe. Помочь Прибалтике: Россия готова вернуть Европе дешевое электричество

Общий объем газа в ПХГ региона, по данным на утро 13 января, составляет почти 89,4 миллиарда кубометров, что на 37,4 миллиарда кубометров (на 71,9%), больше, чем годом ранее, следует из информации на сайте Gas Infrastructure Europe. Газохранилища заполнены на 82,14% (–0,19 процентного пункта за сутки) по сравнению с 48,22% утром 13 января в 2022 году (–0,72 процентного пункта).

Данные Wind Europe свидетельствуют, что производство энергии ветряными электростанциями в Евросоюзе в пятницу составило 27,6% в общем объёме, что в 1,8 раза выше среднегодового — около 15%. Показатель остаётся выше 25% третий день подряд.

Достаточные запасы газа в подземных хранилищах и высокий уровень выработки электроэнергии из ветра в Европе способствуют снижению биржевых цен на газ. По итогам торговой недели они опускались ниже 700 долларов за тысячу кубометров — один из самых низких показателей за 16 месяцев, с сентября 2021 года.