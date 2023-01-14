АФИНЫ, 14 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис считает, что его страна может вместо России поставлять природный газ на Украину. "Газпром" подает газ в Европу через Украину согласно заявкам на 14 января

На пресс-конференции в Александруполисе он заявил, что этот город-порт может стать крупным энергетическим хабом.

"Греция становится воротами для поставок природного газа, который покрывает не только наши потребности, но и потребности Балкан и – почему бы и нет – Восточной Европы. Почему бы и не Украины?" — сказал Мицотакис, по мнению которого в какой-то момент военный конфликт закончится — и Украине потребуются поставки природного газа.

"Трудно представить, что она будет его получать из России, но кто-то должен его поставлять", — добавил он.

Мицотакис заявлял ранее, что Греция может помочь Европе стать независимой от российского природного газа. Правительство страны планирует увеличивать закупки СПГ вместо российского трубопроводного газа и строит инфраструктуру для приема СПГ.

В Александруполисе планируется построить плавучий терминал регазификации СПГ (FSRU), который, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в конце 2023 — начале 2024 года.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.