АФИНЫ, 14 янв — ПРАЙМ. Действия России на Украине вызвали не только стремительный рост цен на природный газ, но и "изменили его курс", Европа учится жить без дешевого газа из России, заявил премьер Греции Кириакос Мицотакис. Жители Греции пожаловались на рост цен и санкции

Как сообщила пресс-служба премьера, он выступил на церемонии, посвященной началу строительства электростанции в Александруполисе на севере страны.

"До прошлого года энергетические маршруты в Европу проходили в основном по наземным трубопроводам, по которым в Европу поставлялся дешевый на тот момент российский природный газ. Прав был наш министр энергетики, указав на наивную фантазию Европы о том, что мы всегда сможем получить дешевый природный газ без заложенных в эту политику геополитических рисков. Мы видели, насколько наивен был такой подход, но, с другой стороны, я должен признать, что Европа двигалась с очень большой скоростью к тому, чтобы отучить себя от российского газа. Чего мы в значительной степени уже достигли", — сказал Мицотакис.

По его словам, необходимым условием для этого является поиск альтернативных источников природного газа, прежде всего в сжиженном виде. Премьер заявил, что считает стратегической роль Греции в целом и Александруполиса в частности "на этой новой большой геополитической и энергетической шахматной доске Европы по мере ее формирования". Мицотакис заявлял ранее, что Греция может помочь Европе стать независимой от российского природного газа.

Правительство Греции увеличивает закупки СПГ вместо российского трубопроводного газа и строит инфраструктуру для приема СПГ. В частности, в Александруполисе 3 мая 2022 года было объявлено о начале строительства плавучего терминала регазификации СПГ (FSRU), который, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в конце 2023 — начале 2024 года. Увеличены мощности единственного действующего в Греции терминала СПГ на острове Ревитуса около Афин — в ноябре 2022 года запущен в эксплуатацию новый плавучий газовый резервуар на 145 тысяч кубометров. До этого терминал СПГ Ревитуса имел общую емкость хранения СПГ 225 тысяч кубометров. Две трети СПГ в Ревитусу поступает из США. По мнению властей Греции, эти греческие терминалы СПГ будут способны полностью покрыть не только национальный рынок, но и заместить значительную часть поставок российского газа на Балканы.

Мицотакис постоянно обвиняет Россию в том, что по ее вине растут цены на газ. Между тем рост начался в 2021 году после того, как европейские страны решили в контрактах с "Газпромом" перейти на формулу ценообразования, которая определяется индексом TTF (на основе цен на спотовые поставки газа в голландском хабе). Менее чем через год Греция обратилась к "Газпрому" с просьбой вновь изменить формулу. По сообщениям СМИ, условия ценообразования на российский газ обсуждались на встрече Мицотакиса с президентом России Владимиром Путиным в Сочи в начале декабря 2021 года. Вскоре, по сообщениям СМИ, была достигнута договоренность, что формула ценообразования на 2022 год будет определяться на 80% индексом TTF и на 20% индексом нефти.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.