БЕРЛИН, 14 янв — ПРАЙМ. Открытие второго терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ) в Германии состоялось в субботу на Балтийском море в Лубмине, в официальной церемонии запуска проекта приняли участие канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг (СДПГ). СМИ: в ФРГ отложили запуск первого плавучего СПГ-терминала

"Это новый темп Германии: сегодня в Лубмине мы открыли второй немецкий терминал СПГ. Мы делаем себя более независимыми и укрепляем надежность поставок, действуя своевременно и быстро. И мы продолжаем", — написал Шольц в своем официальном аккаунте в Twitter.

По данным немецкой компании Deutsche ReGas, которая будет управлять терминалом, терминал в Лубмине — единственный на сегодняшний день в Германии, полностью финансируемый из частных источников.

"Сегодняшний день является важной вехой для Deutsche ReGas. Почти через полгода после подачи первых заявочных документов и менее чем через четыре месяца после начала первых строительных работ в порту Лубмин мы получили все разрешения, необходимые для работы", — приводятся слова управляющего директора Deutsche ReGas Инго Вагнера в релизе компании.

Уточняется, что в качестве поставщиков СПГ для терминала в Лубмине закончен контракт с французской TotalEnergies и швейцарской MET Group

Первый терминал Германии по приему СПГ открылся в немецком Вильгельмсхафене 17 декабря. Как ранее сообщал Шольц, вскоре последует появление и других терминалов: в Брюнсбрюттеле и Штаде.

Власти Германии ранее заявляли, что в настоящее время Германия планирует построить в общей сложности пять государственных плавучих терминалов для СПГ. Как отмечал Шольц, они позволят Германии стать независимой от поставок газа из России.

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