МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Высокий уровень запасов газа в подземных хранилищах в Европе, а также принятые европейскими властями технические, экономические и политические решения минимизировали риски скачков биржевых цен газ, теперь уровня в 4000 долларов за тысячу кубометров ожидать не стоит, поделился мнением с РИА Новости заместитель директора "Центра экономики отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.

"Что касается биржевых цен на газ в Европе, то можно достаточно уверенно говорить, что теперь апокалиптических цен в 4000 долларов за тысячу кубометров уже ожидать не стоит", – полагает Колобанов. Золотовалютные резервы в мире в ноябре выросли впервые с зимы прошлого года

Аналитик объяснил, что этому способствует не только сохраняющийся высокий уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ), которого гарантировано хватит до окончания зимы, но и ряд технических, экономических и политических решений, принятых в Евросоюзе. "Это и ввод новых терминалов СПГ, продолжающийся рост ВИЭ-мощностей, и регулирующие механизмы (совместные закупки, ограничения цен, требования по экономии), угольный "ренессанс" и тому подобное", – уточнил он.

Вместе с тем, как полагает собеседник агентства, ослабление коронавирусных ограничений в Азии, прежде всего в Китае, в 2023 году вернет на повестку дня вопрос ценовой конкуренции за ограниченные объемы сжиженного природного газа (СПГ), что несомненно поддержит уровень цен на газ в Европе. Кроме того, по словам Колобанова, не стоит забывать и рекордную инфляцию, которая добавляет к прошлым оценкам цены порядка 8-10%.

Минимальные уровни биржевых цен ожидаются в 2023 году на уровне порядка 600-700 долларов за тысячу кубометров, заключил он.

Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по индексу TTF колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Зимой 2022 года цены перешагнули порог в 2000 долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.

Несмотря на снижение с начала года до 700–900 долларов, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.