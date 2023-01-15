МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Европейские потребители ускорили темпы отбора из подземных хранилищ газа (ПХГ), в то время как выработка электроэнергии ветряками выросла, превысив 30% в общем объёме, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe) и Европейской ассоциации ветровой энергетики Wind Europe. Эксперт рассказал, когда в Европе цены на газ станут апокалиптическими

Общий объем газа в ПХГ региона, по данным на утро 14 января, составляет 89 миллиардов кубометров, что на 37,8 миллиарда кубометров (на 73,7%), больше, чем годом ранее, следует из информации на сайте Gas Infrastructure Europe. Газохранилища заполнены на 81,88% (–0,24 процентного пункта за сутки) по сравнению с 47,53% (–0,69 процентного пункта) в тот же день в прошлом году. В предыдущий день показатель отбора был ниже, составив по данным на утро 13 января, –0,19 процентного пункта за сутки.

Данные Wind Europe свидетельствуют, что производство энергии ветряными электростанциями в Евросоюзе в субботу выросло, составив 31,3% в общем объеме (27,6% в предыдущий день), что более чем вдвое выше среднегодового — около 15%. При этом с начала года ветер удовлетворяет в среднем 26,4% потребностей Европы в электроэнергии.

Достаточные запасы газа в подземных хранилищах и высокий уровень выработки электроэнергии из ветра в Европе способствуют снижению биржевых цен на газ. По итогам торговой недели они опускались ниже 700 долларов за тысячу кубометров — один из самых низких показателей за 16 месяцев, с сентября 2021 года.