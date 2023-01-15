АНКАРА, 15 янв — ПРАЙМ. Турция отказала мировому гиганту в энергетической области в совместной разработке и эксплуатации газа в Черном море, сообщила газета Sabah со ссылкой на источники. Оценено, как ослабление режима "нулевой терпимости" в Китае влияет на ЕС

При этом название компании не приводится.

Турция в 2020 году обнаружила в Черном море крупное месторождение газа, объемы которого оценили в 540 миллиардов кубометров. Тогда президент Тайип Эрдоган назвал месторождение крупнейшим в стране. Также он сообщал, что в Чёрном море обнаружено месторождение газа с запасами 58 миллиардов кубометров, оценка запасов была увеличена до 652 миллиардов, а общие запасы газа в Чёрном море достигли 710 миллиардов кубометров и стоят на международных рынках 1 триллион долларов.

"Если ранее многие страны, такие как США, Великобритания и Канада, предлагали совместно вести разведку и эксплуатацию газа в Черном море, то на этот раз с большим предложением в Турцию пришел мировой гигант энергетической отрасли. Предложение компании было отклонено", — пишет издание, добавляя, что таким образом этой компании дали понять, что Турция сама будет добывать и продавать природный газ.

По данным газеты, турецкой стороне предложили половину рыночной стоимости нынешнего открытия Турции наличными.

"В обмен на эти деньги они предложили провести всю разведку, добычу и продажу природного газа на мировой рынок совместно с Турцией в Черном море в последующий период. Однако эти предложения были отклонены", — отмечает газета.