РИМ, 15 янв — ПРАЙМ. Итальянская нефтегазовая компания Eni сообщила об обнаружении нового газового месторождения у берегов Египта в восточной части Средиземного моря. В Италии оценили объем оставшегося в хранилищах газа

"Eni объявляет о значительном открытии нового газового месторождения в разведочной скважине Nargis-1, расположенной в концессии шельфа Наргис в восточном Средиземном море, на шельфе Египта", — говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте компании.

Как отмечает Eni, месторождение можно разрабатывать, используя близость существующих объектов компании.

Египет в последнее время наращивает добычу "голубого топлива", с 2018 года страна отказалась от импорта газа. Кроме того, Каир неоднократно говорил о намерении стать региональным энергетическим хабом. В середине января 2020 года страны Восточного Средиземноморья парафировали первый официальный договор о создании газового форума.

Eni открыла крупнейшее газовое месторождение Zohr на шельфе Египта в 2015 году. Его площадь составляет 231 квадратный километр, потенциальные запасы оцениваются в 850 миллиардов кубических метров. В разработке месторождения участвуют партнеры по концессионному соглашению Шорук (Shorouk), в котором 30% принадлежит "Роснефти", 10% — британской BP, 10% — эмиратской Mubadala Petroleum и 50% у IEOC ("дочка" Eni).