МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в среду поднялись примерно на 5%, немного превысив 700 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. "Газпром" подписал с Казахстаном дорожную карту о сотрудничестве по газу

Февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 669,8 доллара (–0,1%). Вскоре после открытия был достигнут суточный минимум примерно в 631 доллар (-6%). Во второй половине торгов цены перешли к росту и достигли суточного максимума в 716,5 доллара (+6,8%). Последние фьючерсы торговались по 705 долларов (+5,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 670,7 доллара за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе во вторник опускались ниже 600 долларов за тысячу кубометров впервые с 31 августа 2021 года. Эксперты отмечали, что снижение стоимости газа на европейской бирже связано с потеплением и увеличением выработки энергии из ветра.

Но несмотря на такое снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.

Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью — уже 1000 долларов. Зимой 2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.