АШХАБАД, 19 янв — ПРАЙМ. Проект "Сила Сибири 2" по поставкам газа из России через Монголию в Китай очень перспективный, в условиях роста потребления газа будет востребован, сообщил вице-премьер Александр Новак. Новак ожидает сокращения дисконта на российскую нефть

"Мы, безусловно, рассматриваем этот проект как один из основных проектов в рамках развития сотрудничества с нашими партнёрами, с КНР. Сейчас вся необходимая работа идёт. Продолжаются переговоры компании "Газпром" с китайскими партнёрами… Проект очень перспективный, мы считаем, что в условиях роста потребления газа он будет востребован", – сказал Новак журналистам.

Вице-премьер, отвечая на вопрос о возможности прокачки по "Силе Сибири 2" газа с месторождений "Роснефти" в Красноярском крае и Иркутской области, отметил, что месторождения в Восточной Сибири должны комплексно использоваться "для внутреннего рынка и для возможности заполнения газопроводной инфраструктуры". Это рассматривается в рамках развития газотранспортной инфраструктуры в целом, вопросом занимается министерство энергетики, добавил Новак.

"Сила Сибири 2" – проект поставок газа из России через Монголию в Китай. В начале 2022 года были подписаны протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства и договор на выполнение проектно-изыскательских работ, а также план деятельности совместной рабочей группы правительства Монголии и "Газпрома" на 2022–2024 годы. Об окончательной договорённости по проекту с Китаем не сообщалось.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) выпустило доклад World Energy Outlook 2022, в котором говорится, что Китай вряд ли будет заинтересован в строительстве "Силы Сибири 2", поскольку рост спроса на газ в период с 2021 по 2030 годы замедлится до 2% в год. Также, согласно данным агентства, китайские импортёры активно заключают контракты на новые долгосрочные поставки сжиженного природного газа (СПГ) и у страны достаточно законтрактованных поставок для удовлетворения прогнозируемого спроса вплоть до 2030-х годов.