АШХАБАД, 19 янв — ПРАЙМ. Сейчас рано говорить о поставках газа по уцелевшей ветке "Северного потока", это зависит от результатов обследований, заключения еще нет, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Новак рассчитывает, что проект "Сила Сибири — 2" будет востребован

"Сейчас рано говорить об этом, там же идет обследование инфраструктуры, поэтому окончательного заключения нет на этот счет с точки зрения целостности инфраструктуры. Будем смотреть по результатам обследования", — сказал Новак, отвечая на вопрос о возобновлении поставок по уцелевшей нитке "Северного потока".

Отвечая на вопрос, когда будут результаты обследования, Новак заявил: "Работа продолжается".

Поставки по "Северному потоку", бывшему основным маршрутом поставок газа из России в Европу, с середины июня — из-за технических проблем, вызванных санкциями после начала специальной военной операции на Украине — значительно сократились, а с конца августа вовсе прекратились.

Через месяц, 26 сентября, на трех из четырех ниток газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" были обнаружены повреждения. Оператор магистрали Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Европейский Союз расследует возможные причины повреждений.

Президент РФ Владимир Путин в октябре сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков" и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" — это очевидный теракт.