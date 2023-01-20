МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в пятницу выросли почти на 12%, приблизившись к 760 долларам за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. СМИ: Британия теряет статус "хаба" для миллионеров

Февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 672,7 доллара (-0,8%). Ценовой минимум составил 650,9 доллара (-4%), а максимум — 760,2 доллара за тысячу кубометров (+12,1%). Последние фьючерсы торговались по 757,6 доллара (+11,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 678 долларов за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе 17 января впервые за 16 месяцев — с 31 августа 2021 года — опускались ниже 600 долларов за тысячу кубометров. Эксперты отмечали, что стоимость газа на европейской бирже снижается из-за теплой погоды и сильного ветра (ветряные электростанции увеличили выработку электроэнергии), а также достаточных запасов газа в подземных газохранилищах в ЕС.

Газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью — уже 1000 долларов. Зимой 2022 года цены перешагнули порог в две тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.