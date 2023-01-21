МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. "Газпром" в 2023 году может добыть на 3–5% газа меньше, чем в 2022 году, добыча может опуститься ниже 400 миллиардов кубометров, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Уровень заполненности ПХГ в Евросоюзе опустился ниже 80%

"Добыча газа "Газпрома" зависит от ряда факторов: внутреннего спроса на газ в России, объёма экспортных поставок трубопроводного газа и динамики добычи независимыми производителями (нефтяными компаниями и "Новатэком")… В 2023 году "Газпрому" скорее всего будет достаточно добычи 390–400 миллиардов кубометров газа для обеспечения внутреннего спроса и экспортных поставок, что на 3–5% меньше уровня 2022 года (412,6 миллиарда кубометров – ред.)", – отмечает директор "Центра экономики отраслей ТЭК" ЦСР Александр Амирагян.

Согласен с ним начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин. "Общая добыча, вероятно, может оказаться чуть ниже 400 миллиардов кубометров. При этом у "Газпрома" есть все возможности, чтобы удовлетворить любой спрос внутри страны", – подчёркивает он.

Источник в отрасли отмечает, что кардинальных изменений на внутреннем рынке газа не ожидается. "Основное давление на поставки "Газпрома" на внутренний рынок будет создавать развитие газодобычи независимых производителей. Кроме того, фактором неопределённости всегда является погода, влияющая на объёмы потребления газа для выработки тепла", – полагает он.

Что касается экспортных поставок трубопроводного газа, то они в 2023 году "продолжат падать" из-за снижения поставок в Европу, добавил Амирагян. Общее снижение экспорта трубопроводного газа, по мнению аналитика, может составить около 15–20 миллиардов кубометров. Источник в отрасли даёт менее оптимистичный прогноз: по итогам года экспорт вряд ли превысит 60–70 миллиардов кубометров даже с учётом увеличения поставок по "Силе Сибири", считает он.

Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье в 2022 году составил 100,9 миллиарда кубометров газа, что на 45,5% (84,2 миллиарда кубометров), ниже, чем в 2021 году. Поставки в Европу в прошедшем году прекратились по главному маршруту – "Северному потоку" – и балансирующему – "Ямал – Европе", втрое снизились через газотранспортную систему Украины, однако выросли в азиатском направлении – по "Силе Сибири" – в Китай. Сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку".