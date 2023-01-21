МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 24,4 миллиона кубометров на 21 января, на ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. Эксперты прогнозируют снижение добычи "Газпрома" в 2023 году на 3–5%

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 24,4 миллиона кубометров на 21 января. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — сказал он журналистам.

Показатель в среду составлял 32,6 миллиона кубометров, в четверг снизился по сравнению с предыдущим днём на 23%, до 25,1 миллиона, а в пятницу опустился до 24,4 миллиона кубометров. Это ниже уровня начала января примерно на 40%.

Украина в мае прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.

С конца мая, за исключением отдельных дней, поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу держались на уровне 40-43 миллионов кубометров в сутки, однако с 4 января показатель опустился ниже 38 миллионов кубометров.