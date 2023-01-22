МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 24,4 миллиона кубометров на 22 января, на ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. "Газпром" подает газ через Украину согласно заявкам на 21 января

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 24,4 миллиона кубометров на 22 января. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — сказал он журналистам.

Показатель в среду составлял 32,6 миллиона кубометров, в четверг снизился на 23%, до 25,1 миллиона, а с пятницы опустился до 24,4 миллиона кубометров. Это ниже уровня начала января примерно на 40%.

Украина в мае прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.

С конца мая, за исключением отдельных дней, поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу держались на уровне 40–43 миллионов кубометров в сутки, однако с 4 января показатель опустился ниже 38 миллионов кубометров.