МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. ФРГ пытается заменить российский газ норвежским и нидерландским, но этот подход недолговечен, передает агентство Блумберг. Глава минфина ФРГ рассказал о "новом стандарте" цен на энергию

"Потеря России стала большой выгодой для Норвегии и Нидерландов… Однако уже наблюдаются предупреждающие знаки, сигнализирующие о том, что времена изобилия не продлятся долго", — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что Норвегия стала крупнейшим поставщиков газа для ФРГ. Осло предполагает, что поставки в Германию будут стабильными в течение следующих 4-5 лет, но затем начнут уменьшаться по мере истощения запасов. А большая часть экспортированного Нидерландами газа была добыта на газовом месторождении в Гронингене, которое в ближайшем будущем могут закрыть из-за многочисленных землетрясений в провинции.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию из-за Украины. Против газа санкции не вводились, однако вице-премьер РФ Александр Новак отмечал общий политический настрой по снижению зависимости от поставок российского газа в Европе. По его словам, в этих условиях Россия будет стремиться перенаправлять его на новые рынки, хотя в Европе постоянно просят увеличить поставки по имеющейся инфраструктуре.