ПАРИЖ, 22 янв — ПРАЙМ. Франция и Германия будут вместе работать над общими механизмами закупок газа в предстоящие годы, заявил в воскресенье французский президент Эммануэль Макрон. Франция вышла из договора к Энергетической хартии

"Мы решили тесно работать вместе над механизмами закупок газа в предстоящие годы. Мы хотим создать долгосрочные механизмы закупок и работать на общих платформах", — сообщил Макрон на пресс-конференции в Париже по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Евросоюз в декабре согласовал создание механизма совместных закупок в Евросоюз минимум 13,5 миллиарда кубометров газа в 2023 году. В рамках этого механизма газовые компании союза и компании, потребляющие "голубое топливо" в странах ЕС, представят свои потребности в его импорте. Обязательным будет собрать заявки примерно на 13,5 миллиардов кубометров из всех стран союза, то есть на 15% от обязательств государств ЕС по наполнению подземных хранилищ газом.

ЕС наймет специальную организацию для поиска предложений газа на мировых рынках для совместных закупок.

Компании, участвующие в механизме, смогут решить — покупать им газ, собранный через эту организацию, или нет.

Российское "голубое топливо" через этот механизм покупать будет нельзя.