ТАШКЕНТ, 23 янв — ПРАЙМ. Узбекистан возобновил поставки газа из Туркмении в зимний период с целью удовлетворения внутреннего спроса, сообщил РИА Новости в понедельник представитель АО "Узтрансгаз". Товарооборот Узбекистана с Россией в 2022 году вырос на 23 процента

"На выходных поставки газа из Туркмении начали поэтапно восстанавливаться", — заявил представитель "Узтрансгаза". По его мнению, сейчас с туркменской стороны прокачивается до 12,6 миллиона кубометров газа в сутки.

Ранее местные СМИ сообщили, что с 12 января Туркмения приостановила из-за морозов поставки газа в Узбекистан. Причина прекращения подачи голубого топлива — образование гидрата на внутрипромысловых коммуникациях крупнейшего туркменского газового месторождения "Галкыныш".

В ноябре представитель департамента ТЭК кабмина Узбекистана сообщал РИА Новости, что республика импортирует в зимний период из Туркмении 1,5 миллиарда кубометров природного газа для удовлетворения внутреннего спроса.

Власти Узбекистана ранее приняли решение активизировать импорт газа, электроэнергии, угля и мазута из-за дефицита энергоресурсов на фоне наступивших в стране холодов. Позднее председатель правления АО "Узтрансгаз" Бехзот Нарматов заявил, что Узбекистан полностью прекратил экспорт газа из-за роста внутреннего потребления.

Газодобывающие мощности в Узбекистане позволяют обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров. Но из-за истощения запасов, технологических потерь и отсутствия эффективной системы контроля поставки углеводородов за последние 15 лет существенно снизились. В 2022 году добыча газа в республике снизилась на 4% по сравнению с 2021 годом, до 51,7 миллиарда кубометров. По данным властей, в зимние пиковые нагрузки наблюдается дефицит газа по республике до 20 миллионов кубометров в сутки.