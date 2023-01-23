МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в первый торговый день недели растут более чем на 2%, находясь выше 750 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Европа познала истинную цену отказа от российского газа

Февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 755,5 доллара (+1,1%). По состоянию на 10.16 мск стоимость составляет 766,9 доллара (+2,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, пятницы, – 747 долларов за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе 17 января впервые за 16 месяцев – с 31 августа 2021 года – опускались ниже 600 долларов за тысячу кубометров. Эксперты отмечали, что стоимость газа на европейской бирже снижается из-за теплой погоды и сильного ветра (ветряные электростанции увеличили выработку электроэнергии), а также достаточных запасов газа в подземных газохранилищах в ЕС.

Несмотря на текущее снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.

Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Зимой 2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.