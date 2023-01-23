РИМ, 23 янв — ПРАЙМ. Полный отказ Италии от поставок российского газа возможен зимой 2024-2025 года, заявил в понедельник глава ведущей национальной нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци в Алжире, где он находится по случаю визита премьер-министра Джорджи Мелони. Италия нарастит импорт алжирского газа, сообщили СМИ

"Перспективы обнуления поставок российского газа в Италию? Я настроен положительно, зимой 2024-2025 года. Я бы сказал: продолжая в том же духе, дело идет в правильном направлении", — процитировало его слова информагентство Askanews.

Глава Eni подтвердил, что в рамках работы по отказу от поставок российского газа Рим делает серьезную ставку на дальнейшее расширение сотрудничества с Алжиром. "Мы ежегодно обновляем договоренности по объемам. Достаточно сказать, что всего два года назад Алжир поставлял Италии около 21 миллиарда кубометров, сейчас он дает 25 миллиардов, а будущем году мы дойдем до 28 миллиардов. В 2024-2025 годах мы превзойдем и этот результат. Это действительно стратегический партнер, который сильно помогает Италии", — отметил он.

Ранее Дескалци заявлял, что в 2023 году Италии удастся заместить около 80% импортируемого из России газа, или 17,6 миллиарда кубометров.

Ожидается, что в ходе нынешнего визита Мелони в Алжир Eni и алжирская государственная Sonatrach подпишут соглашение о дальнейшем расширении поставок газа на Апеннины. По информации местных СМИ, речь может идти о увеличении объемов до 35 миллиардов кубометров газа.

Алжир входит в десятку крупнейших мировых производителей газа. Компания Sonatrach занимается добычей, переработкой, транспортировкой и продажей углеводородов и является крупнейшей не только в Алжире, но и во всей Африке.