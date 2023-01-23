РИМ, 23 янв — ПРАЙМ. Италия и Алжир в понедельник заключили соглашение о строительстве нового газопровода, пригодного также для транспортировки водорода, соответствующий меморандум о намерениях подписан между руководителями крупнейших нефтегазовых компаний обеих стран в ходе визита в Алжир премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Италия нарастит импорт алжирского газа, сообщили СМИ

Как сообщает агентство Nova, газопровод Galsi будет проложен по дну Средиземного моря до Сардинии. Его морской участок будет насчитывать 284 километра, находясь на максимальной глубине до 2,880 километра. Из Сардинии, отмечается в сообщении, будут построен другой газопровод, который доставит газ до побережья Апеннинского полуострова в тосканском Пьомбино.

Выступая на пресс-конференции по итогам подписания ряда двусторонних договоров, Мелони назвала Алжир "надежным партнером", имеющим "абсолютное стратегическое значение".

"Мы хотим испытать новые области этого сотрудничества, укреплять его в энергетической, политической и культурной областях. Мы стремимся к партнерству для увеличения перспектив роста для наведения мостов между берегами Средиземного моря и стабилизации региона, который является стратегическим для Италии и Европы", — заявила премьер Италии.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, в свою очередь, заявил, что газопровод позволит Италии распределять энергоресурсы для всей Европы. По его словам, новый проект позволит транспортировать не только газ и зеленый водород, но и аммиак и электричество.

Ранее итальянские издания сообщили, что благодаря соглашения о новых поставках газа Италия увеличит импорт из Алжира с 20 до 35 миллиардов кубометров. Таким образом Италия намерена до 2025 года довести импорт газа до уровня в 50-70 миллиардов кубометров в год, чтобы таким образом занять роль энергетического хаба для континентальной Европы.